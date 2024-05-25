بطولة العالم لالعاب القوى لذوي الاعاقة - آمان الله التيساوي يتوج بذهبية سباق 1500م ويحطم الرقم القياسي العالمي

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توج العداء التونسي آمان الله التيساوي صباح اليوم السبت بالميدالية الذهبية لسباق 1500 متر (فئة تي38) ضمن منافسات اليوم التاسع والأخير من بطولة العالم لألعاب القوى بمدينة كوبي اليابانية.



وقطع التيساوي مسافة السباق في زمن قدره 3د و58ث و31 جزء بالمائة، محطما الرقم القياسي العالمي في أول مشاركة له ببطولات العالم.

وهي الميدالية الثانية في رصيده بعد تتويجه ببرونزية سباق 400 متر.



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وكان وليد كتيلة احرز صباح اليوم الميدالية الفضية لسباق 800 متر كراسي (فئة تي 34) بتوقيت قدره 1دق و36ث و64 جزء بالمائة.



وبهذا التتويج، انهى المنتخب التونسي مشاركته في المونديال برصيد 17 ميدالية موزعة بين 4 ذهبية عن طريق وليد كتيلة في سباق 100 متر كراسي (فئة تي 34) وياسين قنيشي في دفع الجلة (فئة اف 36) وروعة التليلي في دفع الجلة (فئة اف 41) وآمان الله التيساوي يتوج بذهبية سباق 1500م (فئة تي38) و6 فضية بواسطة محمد نضال الخليفي في سباق 800 متر كراسي (فئة تي 53) ووليد كتيلة في سباق 400 متر كراسي (فئة تي 34) ومروى براهمي في رمي الصولجان (فئة اف 32) ورؤي الجبابلي في سباق 1500 متر (فئة تي 13) وروعة التليلي في رمي القرص (فئة اف 41) ومحمد نضال الخليفي في سباق 800م على الكراسي (فئة تي53) و7 برونزية عبر كل من نضال الخليفي في سباقي 400 متر (فئة تي 53) و100م كراسي (فئة تي 53) وسمية بوسعيد في سباق 1500 متر (فئة تي 13) وأحمد بن مصلح في دفع الجلة (فئة اف 37) وامان الله التيساوي في سباق 400 متر (فئة تي 37) ومروى البراهمي في دفع الجلة (فئة أف 32 ) ورؤي الجبابلي في سباق 400 متر (ت12).