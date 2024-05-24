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الهلال الأحمر التونسي يدعو وسائل الاعلام وعموم المواطنين الى التواصل فقط مع الجهات الرسمية في المنظمة

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Publié le Vendredi 24 Mai 2024 - 14:40 قراءة: 0 د, 42 ث
      
وجّه الهلال الأحمر التونسي، في بلاغ نشره اليوم الجمعة، الدعوة الى كافة وسائل الاعلام وعموم المواطنين من أجل التواصل فقط مع الجهات الرسمية في المنظمة.

وأوضح الهلال الأحمر التونسي في هذا البلاغ الصادر عن هيئته الوطنية، ان الناطقة الرسمية باسمه وممثلته القانونية بثينة القراقبة هي المخوّلة الوحيدة للخروج في وسائل الاعلام والتحدّث باسم المنظمة.

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وأشارت الناطقة الرسمية باسم الهلال الأحمر التونسي بثينة القراقبة في تصريح ل(وات)، إلى أن هذه الدعوة تأتي إثر انتشار تصريحات لمنتحلي صفة متحدث باسم المنظمة، مشددة على عدم التعامل مع اشخاص لا يحملون صفة رسمية وينسبون أنفسهم زورا الى المنظمة.

وقالت إن أعضاء سابقين أدلوا مؤخرا بتصريحات مضللة لقناة على "يوتوب" منتحلين صفة متحدث باسم الهلال الأحمر التونسي، مما أحدث بلبلة وفوضى.

وأكد البلاغ أن "هناك محاولة ممنهجة لضرب منظمة الهلال الأحمر التونسي ووحدتها وبث الفتنة والفوضى وذلك بنشر فيديوهات مركبة ومضللة وخارجة عن اطارها".


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