نابل: يوم تحسيسي حول المقاومة البيولوجية للحشرة القرمزية بمزارع التين الشوكي يوم الجمعة

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اعلن رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بنابل عماد الباي اليوم في تصريح لوكالة " وات" ان الاتحاد الجهوي للفلاحين سينظم يوم الجمعة 24 ماي الجاري يوما تحسيسيا حول المقاومة البيولوجية للحشرة القرمزية بمزارع التين الشوكي باستعمال مفترسها " الدعسوقة" (كوكسينيل ترفيوركاتا).

واشار الباي الى ان الاتحاد الجهوي سينظم هذا اليوم التحسيسي بالتعاون مع مخبر لتربية الحشرات النافعة الذي وجه الدعوة لمشاركة خبيرين من المغرب

بما يوفر فرصة للمشاركين للتعرف على التجربة المغربية في مقاومة الحشرة القرمزية بهدف الاستئناس بها قصد الشروع في تنفيذها في عديد مناطق الجمهورية لمقاومة الحشرة القرمزية والحد من انتشارها .





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واشار الباي من جهة اخرى الى ان الاتحاد حرص على تنظيم هذا اليوم التحسيسي في اطار تكثيف جهود التوقي من انتشار الحشرة القرمزية باستعمال المقاومة البيولوجية وباطلاق حشرة " الدعسوقة" بعد اكثارها والتي تعيش فقط من افتراس الحشرة القرمزية بهدف حماية ولاية نابل وخاصة منطقة بوعروقب التي تعد الاولى وطنيا في انتاج الهندي الاملس من انتشار آفة الحشرة القرمزية وبهدف المساهمة الفاعلة في حماية القطاعات الفلاحية في بلادنا وخاصة بالنسبة للمناطق التي تاثرت من انتشار الحشرة القرمزية التي استهدف مساحات كبيرة من الهندي الشوكي.

وات/ م ت