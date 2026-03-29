قمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في افريقيا في دورتها السادسة من 21 الى 23 أفريل 2026 بالجزائر

تحتضن العاصمة الجزائرية، الدورة السادسة من قمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في افريقيا 2026، من 21 إلى 23 أفريل المقبل، وذلك بإشراف المنظمة الوطنية لرواد الأعمال.وتهدف هذه القمة التي تعد من أبرز الفعاليات التكنولوجية في افريقيا الى تسريع التحول الرقمي في القارة وتشجيع الابتكار والتقنيات الناشئة وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص فضلا عن دعم الشراكات وفرص الأعمال.وترتكز هذه الدورة، التي تنتظم بقصر المعارض (سافاكس) في الجزائر، على أربعة محاور رئيسية تتمثل في الحوكمة الإلكترونية والصحة الرقمية والنفط والغاز الى جانب تكنولوجيا النقل.وستوفر القمة فرصا مهمة للتعريف بالحلول والخدمات وبناء شراكات استراتيجية وتوسيع شبكة العلاقات المهنية على المستوى الإفريقي وذلك بمشاركة نخبة من الفاعلين في مجالات الرقمنة والاتصالات والحوسبة السحابية والأمن السيبراني وخدمات تكنولوجيا المعلومات إضافة إلى رواد الابتكار.وستعقد على هامش القمة مؤتمرات وحلقات نقاش يديرها خبراء دوليون وورشات عمل فنية وعروض توضيحية مبتكرة ومعرض يستعرض الشركات والشركات الناشئة والمؤسسات وجلسات تواصل واجتماعات ثنائيةاضافة الى مسابقات للشركات الناشئة والمبادرات الابتكارية.رصد