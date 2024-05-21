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بطولة العالم لالعاب القوى لذوي الاعاقة : وليد كتيلة يهدي تونس ميدالية ذهبية ثالثة

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Publié le Mardi 21 Mai 2024 - 12:18 قراءة: 0 د, 53 ث
      
توّج البطل العالمي التونسي وليد كتيلة اليوم الثلاثاء بذهبية سباق 100 متر كراسي (فئة تي 34) ضمن منافسات اليوم الخامس لبطولة العالم لالعاب القوى لذوي الاعاقة الجارية حاليا بمدينة كوبي اليابانية.
وهي الميدالية الذهبية الثالثة في رصيد المشاركة التونسية خلال هذا المونديال بعد ياسين القنيشي في دفع الجلة (فئة اف 36) وروعة التليلي في دفع الجلة (فئة اف 41).
كما تعد الميدالية الثانية في الرصيد الشخصي لوليد كتيلة بعد احرازه فضية سباق 400 متر كراسي (فئة تي 34).
هذا وارتفعت الحصيلة الجملية للعناصر الوطنية الى 9 ميداليات، توزعت على النحو التالي:
...


ذهبية
وليد كتيلة - سباق 100 متر كراسي (فئة تي 34)
ياسين قنيشي - دفع الجلة (فئة اف 36)
روعة التليلي - دفع الجلة (فئة اف 41)

فضية
وليد كتيلة - سباق 400 متر كراسي (فئة تي 34)
مروى براهمي - رمي الصولجان (فئة اف 32)
رؤي الجبابلي - سباق 1500متر (فئة تي 13)

برونزية
نضال الخليفي سباق 400 متر (فئة تي 53)
سمية بوسعيد - سباق 1500م (فئة تي 13)
أحمد بن مصلح - دفع الجلة (فئة اف 37)


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