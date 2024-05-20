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وزارة التربية تحدّد الأنشطة غير المدرسية المسموح بتنظيمها داخل المؤسسات التربوية خارج اوقات التدريس

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Publié le Lundi 20 Mai 2024 - 16:32 قراءة: 0 د, 47 ث
      
نشرت وزارة التربية، اليوم الاثنين، بلاغا حدّدت فيه الأنشطة غير المدرسية التي يٌسمح بتنظيمها في فضاءات المؤسسات التربوية من مدارس ابتدائية وإعدادية ومعاهد وذلك خارج أوقات التدريس.

وتتمثل هذه الأنشطة غير المدرسية في الانتخابات الوطنية بشتى محطاتها بناء على طلب من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مصادق عليه من وزارة التربية وبالتنسيق مع بقية هياكل الدّولة، إضافة إلى الحملات ذات الطابع الصحي التي تنظمها وزارة الصحة من تلقيح وما شابهها، والأنشطة الثقافية والرياضية وغيرها في شراكة مع بقية الوزارات وبالتنسيق مع مصالح رئاسة الحكومة.

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كما يٌسمح باستغلال فضاءات المؤسّسات التربويّة لتنظيم الأنشطة المشتركة مع الجمعيات المؤشر لها بالموافقة من وزارة التربية دون سواها، وكذلك المؤتمرات الانتخابية للنقابات الأساسية دون سواها بترخيص من المندوبين الجهويين للتربية مرجع النظر.

وأوضحت الوزارة أن في ذات البلاغ، أن الإذن باستغلال فضاءات المؤسّسات التربويّة للأنشطة غير المدرسيّة، يندرج في إطار "الحفاظ على رسائل المدرسة العموميّة وحرمة فضاءاتها وقداسة أدوارها التّربويّة، وتأكيدا لضرورة النّأي بها عن مختلف أنواع التجاذبات والتّوظيف المنافي لأهداف التّربية والتعليم".


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