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ملتقى مراكش الدولي- العداء التونسي محمد امين الجهيناوي يتاهل الى الالعاب الاولمبية باريس 2024

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Publié le Lundi 20 Mai 2024 - 10:03 قراءة: 0 د, 33 ث
      
تاهل العداء التونسي محمد أمين الجهيناوي الى الالعاب الاولمبية باريس 2024 بعد تحقيقه الحد الادنى المطلوب في سباق 3000 متر موانع في الملتقى الدولي بمراكش المغربية ضمن ملتقيات الدوري الماسي لألعاب القوى.

وقطع الجهيناوي مسافة السباق في زمن قدره 8د و13ث و86 جزء بالمائة واحتل المرتبة الثامنة، فيما حل العداء التونسي الاخر احمد الجزيري و الذي كان ضمن تاهله لالعاب باريس منذ سبتمبر الماضي خلال ملتقى زغرب بكرواتيا، في المرتبة 13 بزمن قدره 8د و20ث و49.
وبذلك، ارتفع عدد المتاهلين الى الاولمبياد الى 3 عدائين في رياضة العاب القوى (في اختصاص 3000م موانع) الى جانب كل من احمد الجزيري ومروى بوزياني وإلى 25 رياضيا ورياضية في المجموع .


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