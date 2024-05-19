المنتدى الاعلامي حول “اتجاهات تحول مجال المعلومات في العالم الحديث ودول منظمة التعاون الإسلامي" ينهي اشغاله في قازان

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اختتمت أعمال المنتدى الإعلامي حول “الاتجاهات الرئيسة في تحول مجال المعلومات في العالم الحديث ودول منظمة التعاون الإسلامي” الذي استضافته قازان عاصمة جمهورية تتارستان ونظمه اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) بمشاركة وكالة تونس افريقيا للانباء(وات) ممثلة في رئيسها مديرها العام ناجح الميساوي .



وقال المدير العام المكلف لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) محمد بن عبدربه اليامي في جلسة مخصصة لبحث آفاق التعاون والحوار بين روسيا الاتحادية، ومنظمة التعاون الإسلامي ضمن أعمال “منتدى قازان 2024 أنَّ الإعلام يضطلع بدور محوري في بناء التعاون بين العالم الإسلامي وروسيا، مشيراً إلى أنَّ الاتحاد عَمِل على توثيق العلاقات الإعلامية بين وكالات الأنباء الأعضاء ونظيراتها في روسيا .





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و من جهته قال ناجح الميساوي خلال مشاركته في المنتدى الإعلامي أنَّ “منتدى قازان 2024 يعد إحدى المنصات الرئيسية لمناقشة توجهات تطوير الفضاء المعلوماتي العالمي، وإقامة حوار مثمر في مجال المعلومات مؤكدا على اهمية عقد اجتماعات مشتركة، ودورات تدريبية، إضافة إلى وضع أسس تعاون مثمر وفعال بين المؤسسات الإعلامية في كل من روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي.

وكشف الميساوي بالمناسبة أن وكالة تونس إفريقيا للانباء تجمعها علاقات تعاون مع مؤسسات إعلامية روسية عريقة على غرار وكالة "سبوتنيك" مؤكدا الحرص على بناء شراكات جديدة مع وسائل الإعلام الروسية بهدف تبادل الأخبار والإنتاجات والوفود الصحفية وتعزيز عرى التواصل التي تجمع البلدين الصديقين تونس وروسيا الاتحادية والتي تشمل عدة مجالات.



وفي سياق متصل استقبل مساعد رئيس جمهورية تتارستان" مارات موراتوف" يوم الجمعة في مقر الكرملين بقازان، المدير العام لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) وعدد من مديري وممثلي الوكالات الأعضاء المشاركين في المنتدى.

وتم التطرق خلال المحادثة الى عدة قضايا منها التاشيرة والنقل بين روسيا وعدد من البلدان المشاركة في المنتدى. واوضح موراتوف في هذا اللقاء الذي حضره الرئيس المدير العام لوكالة (وات) ان بلاده تفكر جديا في اطلاق خطوط جوية بين قازان عاصمة جمهورية تتارستان وعدد من البلدان منها تونس والسعودية خلال الاشهرالمقبلة

