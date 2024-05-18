كاس تونس - النجم الساحلي يفوز على الاهلي الصفاقسي 1-صفر ويصعد الى ربع النهائي

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تاهل النجم الساحلي الى الدور ربع النهائي لكاس تونس لكرة القدم بفوزه على مضيفه الاهلي الصفاقسي (الرابطة الثالثة، المستوى الاول) بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي اقيمت اليوم السبت بملعب حي الحبيب بصفاقس في اطار الدفعة الثانية من مباريات الدور ثمن النهائي.

وجاء هدف المباراة عن طريق البديل صالح البرهومي في الدقيقة 72.



وهو الفوز الاول للنجم الساحلي تحت قيادة المدرب خالد بن ساسي منذ توليه تدريب الفريق في موفى شهر افريل الماضي بعد التعادل مع الاتحاد المنستيري صفر-صفر بالملعب الاولمبي بسوسة والخسارة امام الترجي الرياضي 2-3 بملعب حمادي العقربي برادس لحساب مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى.



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وفي الدور ربع النهائي المقرر يومي 22 و23 جوان القادم، يستضيف النجم الساحلي بالملعب الاولمبي بسوسة الملعب التونسي الذي كان تاهل امس الجمعة بفوزه العريض على مضيفه قوافل قفصة 6-1.

وكان النادي الافريقي قد ضمن ايضا تاهله بفوزه امس الجمعة على مضيفه النادي القربي 2-1 وسيواجه في الدور ربع النهائي بعيدا عن قواعده المتاهل من المواجهة التي ستجمع غدا بين الاتحاد المنستيري وضيفه مستقبل قابس.

كما صعد مستقبل المرسى الى دور الثمانية بتغلبه امس على مضيفه نادي محيط قرقنة 2-صفر ليضرب موعدا خارج ارضه مع المترشح من المباراة المقررة غدا الاحد بين الاولمبي الباجي حامل اللقب وامل جربة.

وتستكمل بقية مباريات الدور ثمن النهائي غدا الاحد على النحو التالي :

السبت 18 ماي 2024

الاهلي الصفاقسي - النجم الساحلي صفر-1

الجمعة 17 ماي 2024

النادي القربي - النادي الافريقي 1-2

قوافل قفصة - الملعب التونسي 1-6

نادي محيط قرقنة - مستقبل المرسى صفر-2

الاحد 19 ماي 2024

الاتحاد المنستيري - مستقبل قابس اشرف الحركاتي

تقدم ساقية الدائر - النادي البنزرتي نعيم حسني

سبورتينغ بن عروس - شبيبة العمران علي مختار

الاولمبي الباجي - امل جربة محمد علي قروية