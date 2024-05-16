كاس تونس - تعيينات حكام مباريات الدور ثمن النهائي

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في ما يلي تعيينات حكام مقابلات الدور ثمن النهائي لكاس تونس لكرة القدم التي ستقام ايام 17 و18 و19 ماي الجاري بداية من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر:
الجمعة 17 ماي 2024
قوافل قفصة - الملعب التونسي محمود قصيعة
الجمعة 17 ماي 2024
قوافل قفصة - الملعب التونسي محمود قصيعة
النادي القربي - النادي الافريقي امير العيادي
محيط قرقنة - مستقبل المرسى فرج عبد اللاوي
السبت 18 ماي 2024
الاهلي الصفاقسي - النجم الساحلي مراد الجربي
الاحد 19 ماي 2024
الاتحاد المنستيري - مستقبل قابس اشرف الحركاتي
تقدم ساقية الدائر - النادي البنزرتي نعيم حسني
سبورتينغ بن عروس - شبيبة العمران علي مختار
الاولمبي الباجي - امل جربة محمد علي قروية
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