كاس تونس - تعيينات حكام مباريات الدور ثمن النهائي

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في ما يلي تعيينات حكام مقابلات الدور ثمن النهائي لكاس تونس لكرة القدم التي ستقام ايام 17 و18 و19 ماي الجاري بداية من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر:



الجمعة 17 ماي 2024

قوافل قفصة - الملعب التونسي محمود قصيعة



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النادي القربي - النادي الافريقي امير العيادي

محيط قرقنة - مستقبل المرسى فرج عبد اللاوي



السبت 18 ماي 2024

الاهلي الصفاقسي - النجم الساحلي مراد الجربي



الاحد 19 ماي 2024

الاتحاد المنستيري - مستقبل قابس اشرف الحركاتي

تقدم ساقية الدائر - النادي البنزرتي نعيم حسني

سبورتينغ بن عروس - شبيبة العمران علي مختار

الاولمبي الباجي - امل جربة محمد علي قروية