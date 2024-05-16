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كاس تونس - تعيينات حكام مباريات الدور ثمن النهائي

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Publié le Jeudi 16 Mai 2024 - 16:23 قراءة: 0 د, 31 ث
      
في ما يلي تعيينات حكام مقابلات الدور ثمن النهائي لكاس تونس لكرة القدم التي ستقام ايام 17 و18 و19 ماي الجاري بداية من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر:

الجمعة 17 ماي 2024
قوافل قفصة - الملعب التونسي محمود قصيعة
...

النادي القربي - النادي الافريقي امير العيادي
محيط قرقنة - مستقبل المرسى فرج عبد اللاوي

السبت 18 ماي 2024
الاهلي الصفاقسي - النجم الساحلي مراد الجربي

الاحد 19 ماي 2024
الاتحاد المنستيري - مستقبل قابس اشرف الحركاتي
تقدم ساقية الدائر - النادي البنزرتي نعيم حسني
سبورتينغ بن عروس - شبيبة العمران علي مختار
الاولمبي الباجي - امل جربة محمد علي قروية


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