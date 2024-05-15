وفد من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي يزور ولاية بن عروس لانجاز دراسة "مثال التنقلات الحضرية بتونس الكبرى"

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6644de8aea7f97.67722852_igjhonkqepflm.jpg width=100 align=left border=0>

استقبل والي بن عروس اليوم الأربعاء بمقر الولاية الوفد الياباني الممثل عن الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" وذلك في إطار القيام بالأعمال التحضيرية الخاصة بانجاز دراسة حول" مثال التنقلات الحضرية بتونس الكبرى"



وتهدف هذه الدراسة التي ستقوم بها وكالة التعمير لتونس الكبرى بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي إلى بلورة رؤية استرتيجية تتعلق بالتنقلات الحضرية بولايات تونس الكبرى (تونس وبن عروس واريانة ومنوبة) خلال الخمسة عشر سنة القادمة ووضع خطة عمل مفصلة على المدى القريب والمتوسط والبعيد مرفقة بتدابير عملية للتنفيذ والتمويل والمتابعة والتقييم.

وأكد والي بن عروس ,في ذات السياق, ووفق مصالح الإعلام بالولاية على ضرورة تسهيل وتهيئة كل الظروف اللازمة والملائمة للوفد الياباني لانطلاق الدراسة في اقرب الآجال.