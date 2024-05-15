سليانة: إزالة الانتصاب الفوضوي من الشارع الرئيسي بمدينة الكريب

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قامت مصالح بلدية الكريب، اليوم الأربعاء، بالاشتراك مع الوحدات الأمنية ومصالح الشرطة البلدية، بإزالة الانتصاب الفوضوي من الشارع الرئيسي بمدينة الكريب، وفق المكلف بتسيير شؤون بلدية الكريب عدنان العبيدي

وبيّن العبيدي في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء، أن العملية تمت بطريقة سلسة وتم نقل التجار الى فضاء جديد اثر تهيئته وتجهيزه بكافة المرافق الأساسية، ويمسح الفضاء 1000 متر مربع وتصل طاقة استيعابه الى 30 منتصبا.

واعرب عدد من متساكني أحياء "عبد ربه" و"حي النصر" و"حي الإستقلال" وغيرها من الأحياء الأخرى في تصريحات سابقة لصحفية "وات" عن إستيائهم من تواصل ظاهرة الانتصاب الفوضوي منذ سنة 2011 دون إيجاد حلول عملية تتماشى مع مصلحة الجميع بما في ذلك المواطنين والباعة والسلط المحلية، وهو ما جعلهم يرحبون بقرار ازالة الانتصاب الفوضوي.

وطالب عدد أخر من المواطنين بايجاد حلول عاجلة تحافظ في الآن ذاته على جمالية مدينة الكريب، شرط عدم إبعادهم من مكان الإنتصاب وقطع مورد رزقهم.