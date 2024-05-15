المرحلة النهائية لكاس رابطة الابطال الافريقية لكرة السلة- الاتحاد المنستيري يواجه بيترو الانغولي يوم 25 ماي بكيغالي

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يستهل الاتحاد المنستيري مشاركته في المرحلة النهائية لكاس الرابطة الافريقية لكرة السلة التي تستضيفها العاصمة الرواندية كيغالي من 24 ماي الجاري الى 1 جوان المقبل بمواجهة بيترو دي لواندا الانغولي وذلك يوم السبت 25 ماي في اطار الدور الاول.



وفي صورة الفوز، سيلاقي فريق عاصمة الرباط في الدور ربع النهائي المقرر يومي 26 و27 ماي المنهزم في مباراة ريفرز هوبرز النيجيري والديوانة السنغالي. اما في صورة الخسارة، فانه سيلاقي في دور الثمانية الفريق الفائز منهما.

وسيعزز الاتحاد المنستيري -بطل تونس- صفوفه خلال هذه المرحلة النهائية بلاعب اجنبي اضافي املا اعادة انجاز نسخة 2022 عندما احرز اللقب الافريقي على حساب بيترو اتلتيكو الانغولي (83-72).



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وكان ممثل كرة السلة التونسية ضمن ترشحه الى هذه المرحلة بعد ان انهى مشاركته في تصفيات رابطة الابطال الافريقية (مجموعة الصحراء) بداكار في المركز الثالث خلف ريفرز هوبرز النيجيري ونادي الديوانة السنيغالي محققا 3 انتصارات امام كل من نادي الديوانة السنيغالي 75-69 والجيش الرواندي 83-70 وريفرز هوبرز النيجيري 73-62 مقابل ثلاث هزائم امام الجيش الرواندي 84-89 والديوانة السنيغالي 59-76 وريفرز هوبرز النيجيري 63-84.