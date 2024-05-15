وزير الشؤون الدينية يؤكد الحرص على إنجاح موسم الحج

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أكد وزير الشؤون الدينية ابراهيم الشائبي ، اليوم الأربعاء بقبلي، حرص الوزارة بكافة مصالحها وبالتعاون مع كافة المتدخلين على إنجاح موسم الحج وعلى أن يتم الحجاج التونسيين مناسكهم في أفضل الظروف



وأبرز أن الوزارة رافقت الحجاج بمختلف جهات البلاد في عمليات إتمام الاجراءات الطبية والتزود بالزاد الفقهي والشرعي اللازم عبر حصص الارشاد التي انطلقت منذ شهور وستستمر بالبقاع المقدسة من قبل المرشدين الدينيين ومنهم 5 عن جهة قبلي ، وذلك في تصريح ل(وات) بمناسبة زيارة ميدانية أداها للجهة

كما بين أن الأيام الجهوية للحجيج التى أشرف على افتتاحها بالجهة ، تعد فرصة لمزيد الإصغاء الى الحجيج وخدمتهم ، مشيرا إلي أن عدد حجاج قبلي يبلغ 166 حاجا وحاجة من إجمالي 10982 وستنطلق أولى الرحلات الى البقاع المقدسة سوم 22 ماي الجاري



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من جهة أخرى أكد وزير الشؤون الدينية خلال إشرافه بمقر الولاية على ندوة جهوية حول معالم واعلام نفزاوة "المسار التاريخي والديني" ، أن قبلي هي مدينة القراء وحفظة كتاب الله ، مشيرا إلى أن الوزارة تولي هذه الجهة اهتماما كبيرا لتحافظ على اشعاعها وللاسهام في احياء الذاكرة



وأضاف أن للمسجد دور اجتماعي هام لتنوير العقول والمساهمة في معالجة السلوكات والظواهر المرضية ، وتوجيه خطاب هادىء ورصين وبناء يؤسس لوعي جديد معالج للمشاكل بمنظور ديني رحب وواسع يقطع مع السطحية والاستغلال باعتبار ان المساجد يفد اليها كافة الفئات العمرية والمجتمعية



كما اكد أن الوزارة حريصة على التدخل عبر الادارة العامة للمعالم الدينية لصيانة وترميم كافة المعالم الدينية وذلك بالتعاون مع عدد من الوزارات الاخرى في البعض منها على غرار وزارة الثقافة وتحديدا المعهد الوطني للتراث في صيانة المعالم ذات الطابع التاريخي



يشار الى ان زيارة الشائبي شملت أيضا تدشين جامع غزة بمنطقة بوعبد الله من معتمدية سوق الاحد والفرع المحلي "الغفران" لتحفيظ القران الكريم بمنطقة القلعة من معتمدية دوز الشمالية