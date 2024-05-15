ريال مدريد يحتفل بلقب البطولة الإسبانية بفوز كبير 5-صفر على ألافيس

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احتفل ريال مدريد مع جماهيره بحسم لقب البطولة الاسبانية لكرة القدم بالفوز 5-صفر على ضيفه ألافيس على ملعب سانتياغو بيرنابيو حيث قام صاحب الأرض بعرض جائزة البطولة قبل انطلاق المباراة اليوم الثلاثاء.



ومنح جود بلينغهام التقدم لريال مدريد بعد عشر دقائق من اللعب قبل أن يضيف فينيسوس جونيور الهدف الثاني في الدقيقة 27 ويسجل فيدريكو بالبيردي الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وجعل فينسيوس النتيجة 4-صفر في الدقيقة 70 بعد تمريرة عرضية من بلينغهام قبل أن يختتم البديل أردا غولر أهداف فريقه في الدقيقة 81.



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ويحل ريال مدريد ضيفا على فياريال يوم الأحد ثم يستضيف ريال بيتيس يوم 25 ماي قبل مواجهة بوروسيا دورتموند في نهائي رابطة أبطال أوروبا في الأول من جوان المقبل.

ولدى ريال مدريد 93 نقطة، بينما تجمد رصيد ألافيس عند 42 نقطة في المركز 11.