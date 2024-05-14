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إضطراب وإنقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بالمرناقية و برج العامري والبطان والمناطق العليا لمدينة طبربة يوم الاربعاء

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Publié le Mardi 14 Mai 2024 - 19:07 قراءة: 0 د, 24 ث
      
سيسجل إضطراب وإنقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بمدينة المرناقية وسجن المرناقية وأحوازها ومدينة برج العامري وأحوازها ومدينة البطان وأحوازها والمناطق العليا لمدينة طبربة، إبتداء من الساعة العاشرة من صباح الأربعاء 15 ماي 2024 .
وأضافت الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه في بلاغ ،الثلاثاء، أن هذا الإضطراب ناجم عن برمجة أشغال صيانة تجهيزات
محطة الضخ بغدير القلة.
ومن المنتظر استئناف التزويد تدريجيا إبتداء من الساعة الخامسة من صباح الخميس 16 ماي 2024 بعد نهاية الأشغال ،وفق ذات البلاغ.


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