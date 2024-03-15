الدوري الأوروبي - ميلان يهزم 10 من لاعبي سلافيا براغ ويتأهل للدور ربع النهائي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65f36ab2a3af45.78730791_gpilfnejhqkom.jpg width=100 align=left border=0>

تأهل ميلان إلى الدور ربع النهائي بالدوري الأوروبي لكرة القدم يوم الخميس بفوزه 3-1 خارج ملعبه على عشرة لاعبين من سلافيا براغ في إياب الدور ثمن النهائي لينتصر في النتيجة الإجمالية 7-3، بينما تقدم وست هام يونايتد في البطولة بفوز قياسي على فرايبورغ.

وتبددت آمال صاحب الأرض في تعويض خسارته ذهابا 4-2 في الدقيقة 20 عندما حصل القائد توماس هوليش على بطاقة حمراء إثر تدخله على ديفيد كالابريا لاعب ميلان.

وهز كريستيان بوليسيك وروبن لوفتوس تشيك ورافائيل لياو الشباك في الشوط الأول ليفرض ميلان بطل أوروبا سبع مرات هيمنته على المواجهة.

وقبل ست دقائق على نهاية الوقت الأصلي للمباراة، سجل ماتي يوراشيك هدف سلافيا براغ الوحيد.



...



وفاز وست هام 5-صفر على فرايبورغ بأهداف لوكاس باكيتا وجارود بوين وآرون كريسويل وثنائية من محمد قدوس في أكبر انتصار يحققه الفريق في بطولة أوروبية كبرى على الاطلاق ليتقدم إلى دور الثمانية بنتيجة إجمالية 5-1.

وحسم بنفيكا مقعده في دور الثمانية بفوزه 1-صفر على رينجرز الاسكتلندي بهدف رافا سيلفا في الدقيقة 66، لينتصر الفريق البرتغالي بنتيجة 3-2 في مجموع اللقاءين.

ورغم فوز فياريال 3-1 على ضيفه أولمبيك مرسيليا بأهداف إتيان كابوي وألكسندر سورلوث ويرسون موسكيرا، فإن الفريق الفرنسي تقدم لدور الثمانية بنتيجة إجمالية 5-3 بعدما أحرز جوناتان كلوس هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع.



ر/إص

