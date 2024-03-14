سهرات موسيقية ومسرحية وفكرية في الدورة 11 لمهرجان ليالي المدينة ببنزرت من 17 مارس إلى 3 أفريل 2024

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تنطلق فعاليات الدورة الحادية عشرة لمهرجان ليالي المدينة ببنزرت مساء الأحد 17 مارس لتتواصل إلى غاية الأربعاء 3 أفريل 2024 وتتضمن 11 سهرة تراوح بين الموسيقى والمسرح واللقاءات الفكرية.



وينظم هذا المهرجان جمعية مهرجان ليالي المدينة ببنزرت بالتعاون مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية والمركب الثقافي الشيخ ادريس والمعهد الجهوي للموسيقى وجمعية صيانة المدينة والمركز الثقافي الشمالي الماجستيك.





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وأفاد مدير المركب الثقافي الشيخ ادريس ببنزرت بشير القمودي، ان سهرة الافتتاح ستؤثثها الفنانة عفيفة العويني بعرض فني بعنوان " نغمة وطن" في حين يكون الاختتام بعرض "نوران" للفنانة محرزية الطويل.



وسيكون الجمهور على موعد في سهرة الخميس 21 مارس مع عرض " رحلة" لمجموعة " احنا" بقيادة الفنان مهدي السويحلي وفي سهرة الاحد 24 مارس مع الكلمة الملتزمة في عرض فني لفرقة البحث الموسيقي بقيادة الفنان نبراس شمام.

وفي فضاء يعبق برائحة التراث يقدم الفنان ضياء مقنين في سهرة الاثنين 25 مارس عرض " شغف ومعاني" في دار سيدي جلول بالمدينة العتيقة ببنزرت.



أما سهرة الثلاثاء 26 مارس فسيحتضنها المركب الثقافي الشيخ ادريس ويؤثثها أبناء المعهد العمومي للموسيقى والرقص ببنزرت .

ويحل الفنان فاروق السلاوي ضيفا على محبيه في سهرة الخميس 28 مارس بفضاء المركز الثقافي الماجستيك بعرض " نوبة الحلاج".



وإلى جانب العروض الفنية الموسيقية برمج القائمون على هذه التظاهرة سهرات تراوح بين اللقاءات الفكرية والعروض المسرحية حيث يكون الموعد في سهرة السبت 30 مارس بفضاء دار سيدي جلول مع لقاء لتقديم كتاب الرحالة ادريس الشريف، فيما يتابع الجمهور مساء الاحد 31 مارس مسرحية " الوحلة" ليسرى القصباوي بفضاء المركب الثقافي.



وتتواصل العروض يوم الاثنين 1 أفريل بسهرة تحييها فرقة الكورال بصفاقس بعنوان "تواصل" يليها في اليوم الموالي عرض " كلاسيكيات عالمية " لفرقة " لي سوليست"، قبل أن يسدل الستار على الدورة يوم 3 أفريل مع سهرة غنائية للفنانة محرزية الطويل.

