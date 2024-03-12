دوري أبطال أوروبا: إنتر ميلان يبحث عن بطاقة العبور إلى ربع النهائي أمام أتلتيكو مدريد

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يتطلع إنتر ميلان الإيطالي، وصيف النسخة الماضية، لمواصلة مشواره في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عندما يحل ضيفا على أتلتيكو مدريد الإسباني غدا الأربعاء في إياب الدور ثمن النهائي.



ويسعى إنتر ميلان الذي يبتعد في صدارة البطولة الايطالية بفارق 16 نقطة عن أقرب منافسيه للاستفادة من الفوز الذي حققه في مباراة الذهاب على أرضه بهدف نظيف من أجل عبور عقبة مباراة الإياب والصعود للدور ربع النهائي.





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في المقابل، يتطلع أتلتيكو مدريد، إلى تحقيق الفوز بهذه المباراة من أجل الاستمرار في المنافسة، خاصة وأن الفريق بات قريبا من الخروج بدون ألقاب هذا الموسم بعد خروجه من كأس ملك إسبانيا، واحتلاله المركز الرابع في البطولة الاسبانية على بعد 14 نقطة عن جاره ريال مدريد متصدر البطولة.

وفي ذات اليوم أيضا، سيكون بوروسيا دورتموند الألماني على موعد مع مباراة صعبة عندما يستضيف فريق أيندهوفن الهولندي.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في هولندا انتهت بالتعادل 1/1، وهو ما يشير إلى أن فرص الفريقين متساوية في التأهل للدور التالي، حيث إن الفائز سيعبر لدور الثمانية.

ويرغب دورتموند في إنقاذ موسمه من خلال الوصول لأبعد دور ممكن في هذه البطولة بعدما تضاءلت فرصه بشكل كبير في الحصول على لقب الدوري الألماني، وخروجه من مسابقة ألمانيا في وقت سابق.

في المقابل يتطلع أيندهوفن للاستمرار في المنافسة على لقب هذه البطولة، خاصة وأنه يهدف للتتويج بالثنائية مع اقترابه من حسم التتويج بلقب الدوري الهولندي، حيث يتصدر الترتيب بفارق عشر نقاط عن أقرب ملاحقيه.

وكانت أندية مانشستر سيتي الانقليزي حامل اللقب، وريال مدريد الإسباني المتوّج 14 مرّة (رقم قياسي)، وبايرن ميونيخ الألماني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، قد ضمنت بلوغ ربع النهائي.