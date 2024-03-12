منوبة: افتتاح جامع جديد وبرمجة 1320 نشاطا دينيا خلال شهر رمضان

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شهدت ولاية منوبة مع مطلع شهر رمضان المعظم افتتاح جامع جديد بمعتمدية المرناقية أطلق عليه اسم "جامع الزيتونة"، ليبلغ معه عدد بيوت الرحمان بالجهة 108 بين مساجد وجوامع موزعة على مختلف المعتمديات.



وذكر المدير الجهوي للشؤون الدينية، محمد فاضل النصري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء، أنّ عدد الأنشطة الدينية المبرمجة طيلة شهر رمضان المعظم ارتفع بولاية منوبة الى 1320 نشاطا دينيّا، سيما بعد افتتاح هذا الجامع، الذي انتهت أشغاله تزامنا مع بداية شهر رمضان، وتم الحرص على فتحه في الآجال.

وتتوزع الأنشطة المبرمجة بين إلقاء دروس دينية توعوية للتعريف بقيم وتعاليم الدين الاسلامي الحنيف القائمة على الوسطيّة والاعتدال وتعزيز للقيم الاجتماعية، والأختام القرآنية والحديثية، والاملاءات، والمحاضرات والندوات والمسامرات، فضلا عن المسابقات بإشراف أئمة ووعاظ الشؤون الدينية بالجهة.



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كما ستشمل الأنشطة أيضا إحياء الليالي المميزة بالجوامع على غرار ذكرى فتح مكّة يوم 10 رمضان بكافة جوامع الجهة، وختم الحديث النبوي الشريف يوم 25 رمضان، والاحتفال بليلة القدر يوم 27 رمضان بكافة الجوامع المركزية بالولاية إلى جانب الاحتفال الجهوي بليلة القدر.

وقد افتتحت الإدارة الجهوية للشّؤون الدّينية بمنوبة الأنشطة الرمضانية بندوة تحت عنوان "الخطاب القرآني والتّربية على القيم"، اشرف عليها وزير الشؤون الدينية إبراهيم الشائبي بمقر ولاية منوبة، بحضور الأئمة والوعاظ والإطارات الدينية بالجهة، واستعدت قبل ذلك لاستقبال شهر رمضان بتهيئة بيوت الله من جوامع ومساجد وتعهدها بأشغال الطلاء والتنظيف والإنارة والفرش.