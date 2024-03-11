بن عروس : "مؤانسات رمضانية " برمجة متنوعة لتظاهرة رمضانية بمدينة مرناق خلال الشهر الكريم

<img src=http://www.babnet.net/images/7/ezzahrale15.jpg width=100 align=left border=0>

"مؤانسات رمضانية" هو عنوان تظاهرة ثقافية متنوعة، أطلقتها دار الثقافة بمرناق خلال شهر رمضان الكريم، وتتضمن سلسلة من العروض الثقافية التي تجمع بين الأنشطة التوعوية والعروض التشكيلية والمحاضرات والسهرات الموسيقية الصوفية.



هذه التظاهرة التي تشرف عليها المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببن عروس وتندرج في اطار البرنامج الثقافي لشهر رمضان، افتتحت أمس الأحد بعرض تنشيطي للأطفال بفضاء الدار، وتتواصل إلى غاية يوم 4 افريل المقبل من خلال جملة من العروض. وتستأنف يوم 19 مارس القادم بيوم توعوي في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمياه بالشراكة مع فرع الزهراء للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، يعقبها معرض للفنون التشكيلية يوم 22 مارس لمجموعة من المودعين بسجن مرناق .





...



وتتواصل فعاليات التظاهرة يوم 26 مارس من خلال برنامج حوارات ثقافية بلقاء مع الأستاذين علي الجربي والباحث في التاريخ عبد الوهاب معيز، حول أهمية المواقع والمعالم التاريخية بمعتمدية مرناق وكيفية تثمينها ثقافيا وسياحيا وبيئيا. ويلتقي أطفال مرناق في اليوم الموالي مع فرقة المسرح بقفصة في عرض للمسرحية الغنائية " اليس في بلاد العجائب".



وتتوزع بقية العروض على سهرة تنشيطية للأطفال بعنوان " ستار شو" يوم 28 مارس وذلك مباشرة قبل العرض الموسيقي الصوفي الحدث " صلاح بلادي " للفنان نجيب الهاني يوم 29 مارس .



وخصصت الهيئة المشرفة على التظاهرة يوم 30 مارس للاحتفال بيوم الأرض صباحا، وذلك بالشراكة مع رياض الأطفال بالجهة، لتفسح المجال مساء للإنشاد الصوفي من خلال عرض "أحفاد بودية" بقيادة عبد الرزاق معالج .



وتختتم فعاليات المؤانسات يوم 4 افريل المقبل بعرض موسيقي صوفي بالمركز المندمج للشباب الزاوية مرناق.