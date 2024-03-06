تونس تشارك في إكسبو أوساكا كنساي 2025 في ظل الحاجة الى تعزيز الشراكات التكنولوجية

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أعلنت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب القزاح، ان تونس ستشارك التظاهرة الكونية "إكسبو أوساكا، كانساي 2025" التي ستنتظم من 13 أفريل الى 13 أكتوبر 2025 باليابان وقد أحدثت اوزارة لتجارة لجنة وطنية لتنظيم المشاركة.



وأضافت الوزيرة، في كلمة لها خلال يوم إعلامي حول مشاركة تونس في هذه التظاهرة التي سستقطب أنظار قرابة 28 مليون زائر ان تونس اختارت المشاركة تحت شعار "الشراكة في الابتكار والعلوم والتكنولوجيا".





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ويعكس هذا الشعار انخراط تونس في الجهود الدولية لمجابهة التحديات العالمية وتحديد ملامح مجتمع الغد من جهة، والتزامها بأهداف التنمية المستدامة من جهة ثانية وفق بن رجب.



وأكدت أن الدورة 36 ستكون متميزة فضلا وستكون فرصة هامة لتونس للتألق على الساحة الدولية وتدعيم صورتها بالخارج بما من شأنه تعزيز علاقاتها مع اليابان وبقية الدول الأخرى.



وحضر اليوم الاعلامي كل من كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج منير بن رجيبة وسفير اليابان بتونس تاكيشي أوسوغا ورئيس غرفة التجارة والصناعة التونسية اليابانية الى جانب مسؤولين عن الهياكل المهتمة بالصادرات



ولاحظت بن رجب ان اللجنة الوطنية لقيادة المشاركة التونسية في إكسبو أوساكا 2025 خلال سنة 2023، تتكون من ممثلي جميع الوزارات والهياكل المعنية من القطاع العام والخاص.

