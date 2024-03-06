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تطاوين: تنصيب المجلس الجهوي الجديد وتعهد اعضائه بالعمل الجماعي والدائم على تحقيق الاهداف التنموية المنشودة

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Publié le Mercredi 06 Mars 2024 - 12:10 قراءة: 1 د, 10 ث
      
تولى والي تطاوين حافظ الفيتوري، صباح اليوم الاربعاء، بمقر الولاية، تنصيب المجلس الجهوي الجديد، المتكون من 08 اعضاء، والمنبثق عن المجالس المحلية والفائز في القرعة التي اجرتها الهيئة الفرعية للانتخابات يوم 2 مارس الجاري.

وابرز الوالي في كلمته بالمناسبة، الثقة التي وضعت في كل عضو لهذا المجلس، المنوطة بعهدته مسؤولية تحسين وتجويد حياة المتساكنين وخدمة مختلف مجالات التنمية في الجهة، وقال ان انتظارات المواطنين من اعضاء المجالس، كبيرة، بحكم التصاقهم بمشاغل المواطنين وانبثاقهم عن دوائر ضيقة وقاعدية تعايش الواقع، ودعاهم الى المثابرة والصدق في اداء هذه الامانة.
واشار الى انه تم الانطلاق في انجاز عديد المشاريع الكبرى بالجهة، من ذلك مشروع الف هك في منطقة برج بورقيبة واكبر محطة لانتاج الطاقة الشمسية في ذات المكان، الى جانب وحدة معالجة الغاز الطبيعي التي تعطلت اشغالها، واكد ان الصعوبات الكبرى تتأتى من ضعف المقاولات وتعثرها في تحقيق المشاريع في اجالها رغم توفر الاعتمادات.
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وشدد على اهمية توفر الارادة للعمل الجماعي ونكران الذات والسعى الى مسابقة الزمن من اجل النهوض بمختلف معتمديات الولاية وعماداتها بالمثابرة والتعاون مع جميع الاطراف الفاعلة، واشار الى قرب صدور النصوص الترتيبية التي تحدد بدقة مشمولات ومهام هذا الهيكل الجديد في تركيبته ومساره الديمقراطي.
وعبر اعضاء المجلس الجهوي، وفي مقدمتهم رئيسه علي لملوم، عن اعتزازهم بهذه الفرصة التي ستتيح لهم شرف المساهمة في خدمة الجهة وتحقيق اهداف التنمية المنشودة، واكدوا حرصهم على العمل الجماعي المثمر والثابت، واشاروا الى اهمية تمثيلية المجالس المنتخبة والمنبثقة عن اصغر وحدة ترابية في البلاد وهي العمادة.


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