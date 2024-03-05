وزير الخارجية يلتقي في جدة نظيره التركي ويبحث معه علاقات الصداقة والتعاون

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مثّلت علاقات الصداقة والتعاون العريقة والتاريخية بين تونس وتركيا، إضافة إلى الاستحقاقات الثنائية والمسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ابرز محاور اللقاء الثنائي الذي عقده وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمار مع نظيره التركي، هاكان فيدان وذلك في إطار مشاركته في أشغال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي، المنعقد اليوم الثلاثاء بمدينة جدة السعودية.



وذكرت الوزارة في بلاغ ان نبيل عمار أطلع نظيره التركي على "التقدم الذي يتم إحرازه على مستوى المسار الديمقراطي في تونس وذلك طبقا للاختيارات التي عبر عنها التونسيون بكل وضوح"، وفق نص البلاغ.