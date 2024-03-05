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تونس تشارك في تظاهرة البورصة الدولية للسياحة ببرلين من 5 الى 7 مارس 2024

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Publié le Mardi 05 Mars 2024 - 17:34 قراءة: 0 د, 37 ث
      
تشارك تونس ضمن فعاليات معرض البورصة الدولية للسياحة ببرلين، الذي يشكل أهم التظاهرات السياحية في العالم والمقام بالعاصمة الألمانية برلين، من 05 إلى 07 مارس 2024.

وقام وزير السياحة والصناعات التقليدية محمد المعز بلحسين، صباح الثلاثاء 5 مارس 2024 ، بافتتاح الجناح التونسي المشارك في الدورة 55 وفق بلاغ نشرته وزارة السياحة.

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واطلع الوزير على مكونات الجناح التونسي وتحادث مع مختلف المهنيين التونسيين المشاركين في المعرض مؤكدا أهمية هذه اللقاءات في دعم السياحة التونسية مزيد الترويج للوجهة التونسية خاصة وان الصالون يستقطب أكثر من 5500 عارض من 170 دولة.

وتشهد النسخة الحالية لبورصة برلين الدولية للسياحة والسفر مشاركة عدد هام من المهنيين التونسيين في قطاعات الفندقة ووكالات الأسفار والسياحة المستدامة والطيران والمشرفين على هياكل التصرف في الوجهة بزغوان والمهدية وجربة وتونس قرطاج.


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