عطل عالمي يصيب فيسبوك وإنستغرام

فقد أبلغ مئات من المستخدمين حول العالم، الموقع عن خلل يواجههم أثناء استخدام موقع فيسبوك، و"إنستغرام".كما سجلت العديد من الحسابات عملية خروج من الحسابات، مع عدم إمكانية العودة رغم تسجيل كلمة السر.ويتعقب داون ديتيكتور الأعطال من خلال تجميع تقارير حالة المواقع من عدد من المصادر من بينها بلاغات الأعطال التي يقدمها المستخدمون للموقع.كما ذكر حساب مرصد الإنترنت الذي يتتبع الأمن السيبراني والحوكمة الرقمية أن فيسبوك وإنستغرام وماسنجر تواجه حالياً انقطاعات تتعلق بجلسات تسجيل الدخول في بلدان متعددة.كما أشار الحساب إلى أن الحادث لا يتعلق بانقطاع الإنترنت.فيما لم تعلق شركة "ميتا" المالكة لفيسبوك على هذا الشأن حتى اللحظة.