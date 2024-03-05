بطولة الجزائر: معاقبة يوسف بلايلي بست مباريات

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قررت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة الجزائرية لكرة القدم معاقبة لاعب مولودية الجزائرية الجزائر، يوسف بلايلي، بست مباريات (منها 2 غير نافذة) عقب طرده خلال مباراة فريقه أمام وفاق سطيف يوم السبت (0-1) لحساب الجولة 19 من البطولة لكرة القدم.

كما تمت مضاعفة عقوبة رئيس فريق اتحاد سوف, يوسف صخري, ورفعها الى أربع سنوات بدلا من عامين مع اقتراح الابعاد مدى الحياة, حسبما أوردته الهيئة على موقعها الرسمي.

وأفادت الرابطة في بيان لها أن "يوسف بلايلي لاعب مولودية الجزائر, المطرود بسبب تراكم البطاقات اثر الاحتجاج على القرار وتصرف غير رياضي تجاه الرسميين, اضافة الى لقطة غير أخلاقية تجاه الجمهور, تمت معاقبته بست مباريات (منها 2 غير نافذة) الى جانب غرامة مالية تقدر ب 100 ألف دينار جزائري, وفي حال تكرر الحادثة, ستضاعف العقوبة".

