وفد برلماني يشارك في اشغال الدورة 18 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

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يشارك وفد برلماني في اشغال الدورة الثامنة عشر لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة بأبيدجان بالكوت دي فوار من 2 الى 5 مارس الجاري.



واشار بلاغ صادر اليوم الثلاثاء عن مجلس نواب الشعب ان هذا الوفد يضم كلا من سوسن المبروك، نائبة رئيس مجلس نواب الشعب و رضا الدلاعي، رئيس لجنة تنظيم الإدارة و تطويرها والرقمنة والحوكمة و مكافحة الفساد، وصالح السالمي مقرر لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة و النقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية وفتحي المشرقي، عضو لجنة التشريع العام.





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يشار في هذا الصدد ان وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار يشارك على راس وفد، في أشغال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي يلتئم بجدة اليوم الثلاثاء



وسيخصص هذا الاجتماع، وفق بلاغ أصدرته وزارة الخارجية لبحث العدوان الصهيوني الغاشم المتواصل على الشعب الفلسطيني وتنسيق الجهود لوضع حدّ لمعاناة الأشقّاء الفلسطينيين في غزة وكل فلسطين.



