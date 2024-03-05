بنزرت: إسترجاع عقار دولي سيتم توظيفه لفك عزلة متساكنين ببنزرت الجنوبية

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إسترجعت اللجنة الجهوية لاسترجاع العقارات الدولية المستولى عليها،عقارا دوليا داخل مثال التهيئة العمرانية، تعمد عدد من المواطنين الاستيلاء عليه دون وجه حق قانوني بمنطقة المصيدة من معتمدية بنزرت الجنوبية، يمسح حوالي 700 متر مربع، وفق ما افادت به رئيسة دائرة الشؤونة العقارية بمركز الولاية نهلة مومن.



وبينت مومن لصحفي "وات" ان العملية تندرج في إطار إستراتيجية الجهة لتثمين والحفاظ على ممتلكات الدولة وحسن توظيفها للصالح العام، وان اللجنة الجهوية المكونة من ممثلين عن الادارة الجهوية لاملاك الدولة، والولاية والمعتمدية والمصالح الامنية، تولت إسترجاع العقار دون إشكاليات تذكر.





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ولاحظت انه سيقع استغلال العقار لاحقا عقب إتمام الإجراءات الادارية الواجبة، كطريق لفك عزلة مجموعة من المتساكنين الذين اصبحت منازلهم في وضعية إكتناف عقب أشغال مد الطرقات الواقعة على طول مسار مشروع الوصلة الدائمة التي تسير اشغالها الخاصة بالجزئين الاول والثالث بنسق مرضي.