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الوريمي : 'سندعم مرشحا توافقيا في الانتخابات الرئاسية'

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Publié le Lundi 04 Mars 2024 - 16:55 قراءة: 0 د, 25 ث
      
قال أمين عام حركة النهضة، عجمي الوريمي، إنهم سيكسرون القطيعة خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بعد عدم مشاركتهم في الانتخابات التشريعية والمجالس المحلية لأسباب مختلفة".

وأضاف في مداخلة في برنامج "بوليتيكا" على "الجوهرة أف أم"، أنه مبدئيا ليس لديهم أي مترشح للانتخابات الرئاسية ولكنهم سيدعمون مرشحا توافقيا وديمقراطيا.
وأوضح الوريمي أن حركة النهضة تعمل في إطار جبهة الخلاص الوطني و أن الخيار سيكون في إطار النقاش مع مكونات الجبهة.
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