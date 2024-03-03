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أريانة: منتزه النحلي يحتضن الدورة الثامنة للمهرجان الوطني الطالبي للعدو

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Publié le Dimanche 03 Mars 2024 - 15:13 قراءة: 0 د, 35 ث
      
احتضن منتزه النحلي اليوم الأحد فعاليات الدورة الثامنة للمهرجان الوطني الطالبي للعدو الذي ينظمه ديوان الخدمات الجامعية للشمال بالتعاون مع المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بأريانة.

وشارك في هذا المهرجان الذي أشرف على انطلاقه وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير ما يناهز 1200 طالب ينتمون إلى 80 من مؤسسات الخدمات الجامعية والتعليم العالي بمختلف جهات البلاد تنافسوا على العدو لمسافة 8 كم بالمسلك المحاذي للمنتزه.

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وانتظمت على هامش المهرجان جملة من الفعاليات والتظاهرات شملت فقرات تنشيطية موسيقية وورشات تثقيفية وصحية للتعريف بابداعات الطلبة وتحفيزهم على مزيد التميز في مختلف المجالات.

ويمثل المهرجان الوطني الطالبي للعدو تظاهرة رياضية ثقافية في شكل ماراطون يشارك فيه طلبة تونسيون ودوليون من مختلف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بالجمهورية التونسية.


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