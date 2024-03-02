بطولة النخبة لكرة اليد - نتائج الجولة الاولى لمرحلتي التتويج وتفادي النزول

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في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الاولى من مرحلتي التتويج وتفادي النزول التي دارت اليوم السبت ضمن بطولة النخبة لكرة اليد:
--مرحلة التتويج
المجموعة الاولى
نادي ساقية الزيت - بعث بني خيار 29-28
--مرحلة التتويج
المجموعة الاولى
نادي ساقية الزيت - بعث بني خيار 29-28
الاثنين 4 مارس
الترجي الرياضي - النجم الساحلي
الترتيب ن ل
1- ساقية الزيت 5 1
2- الترجي الرياضي 3 0
3- بعث بني خيار 2 1
4- النجم الساحلي 0 0
المجموعة الثانية
مكارم المهدية - اتحاد منزل تميم 36-26
الاثنين 4 مارس
النادي الافريقي - سبورتينغ المكنين
الترتيب ن ل
1- مكارم المهدية 5 1
2- النادي الافريقي 3 0
3- اتحاد منزل تميم 2 1
4- سبورتينغ المكنين 0 0
-- مرحلة تفادي النزول
نادي كرة اليد بجمال - النادي الهلالي 28-28
نسر طبلبة - شبيبة الشيحية 24-24
الترتيب ن ل
1- نادي كرة اليد بجمال 5 1
2- نسر طبلبة 4 1
3- شبيبة الشيحية 3 1
4- النادي الهلالي 2 1
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