بطولة النخبة لكرة اليد - نتائج الجولة الاولى لمرحلتي التتويج وتفادي النزول

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61842bf9884d92.45453279_hgkqlnfioemjp.jpg width=100 align=left border=0>

في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الاولى من مرحلتي التتويج وتفادي النزول التي دارت اليوم السبت ضمن بطولة النخبة لكرة اليد:

--مرحلة التتويج

المجموعة الاولى

نادي ساقية الزيت - بعث بني خيار 29-28



...



الاثنين 4 مارس

الترجي الرياضي - النجم الساحلي

الترتيب ن ل

1- ساقية الزيت 5 1

2- الترجي الرياضي 3 0

3- بعث بني خيار 2 1

4- النجم الساحلي 0 0

المجموعة الثانية

مكارم المهدية - اتحاد منزل تميم 36-26

الاثنين 4 مارس

النادي الافريقي - سبورتينغ المكنين



الترتيب ن ل

1- مكارم المهدية 5 1

2- النادي الافريقي 3 0

3- اتحاد منزل تميم 2 1

4- سبورتينغ المكنين 0 0

-- مرحلة تفادي النزول

نادي كرة اليد بجمال - النادي الهلالي 28-28

نسر طبلبة - شبيبة الشيحية 24-24





الترتيب ن ل

1- نادي كرة اليد بجمال 5 1

2- نسر طبلبة 4 1

3- شبيبة الشيحية 3 1

4- النادي الهلالي 2 1