حجز 450 غراما من الكوكايين و حوالي 500 قرص مخدر وضبط 5 مروجي مخدرات

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أفادت الإدارة العامة للحرس الوطني، في بلاغ لها اليوم السبت، بأنّه في إطار التصدي لظاهرة ترويج المخدرات، تمكنت دورية مشتركة بين مختلف وحدات منطقة الحرس الوطني بمنطقة التضامن، معززة بوحدات التدخلات السريعة بإقليم أريانة، من ضبط شخصين من بينهما فتاة، وحجز 450 غراما من مخدر الكوكايين و231 قرصا مخدرا، الى جانب آلات حادة وسيارة ودراجة نارية يقع إستعمالهما في التنقلات، ومبلغا ماليا متأتيا من عائدات الترويج.



كما أوردت في ذات البلاغ، أنه تم أيضا بمنطقة بفوشانة (ولاية بن عروس)، الإطاحة بوفاق إجرامي مختص في ترويج المخدرات، وضبط ثلاثة أشخاص وحجز 239 قرصا مخدرا بحوزتهم ، إلى جانب كمية من مخدر الكوكايين.





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وأوضحت في هذا الصدد، أن وحدات الأبحاث العدلية بمنطقة الحرس الوطني بفوشانة، قامت على إثر توفر معلومات لديها، مفادها تعمد مجموعة من الأشخاص ترويج الأقراص المخدرة، بمداهمة منزل أحد المظنون فيهم، معززة بوحدات الأبحاث العدلية بمنطقة بالمحمدية والتدخلات السريعة بإقليم بنعروس وضبطهم جميعا.



وأكدت أن النيابة العمومية أذنت بعد مراجعتها بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.