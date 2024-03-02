رئيس الجمهورية يعرب خلال محادثة مع نظيره الإيراني عن تطلع تونس الى تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية

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أعرب رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال محادثة أجراها ظهر اليوم السبت، مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، على هامش أشغال القمة السابعة لمنتدى البلدان المصدّرة للغاز المنعقدة بالجزائر، عن استعداد تونس لتعزيز روابط الأخوة والتعاون المتينة التي تجمعها بإيران.

كما عبر رئيس الدولة، عن تطلع تونس إلى تطوير العلاقات الثنائية مستقبلا في عدة مجالات، لا سيما منها الاقتصادية والتجارية، واستكشاف فرص التبادل والشراكة، علاوة على مواصلة دعم سنة التشاور والتنسيق، وتكثيف نسق تبادل الزيارات على أعلى مستوى خدمة للمصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين.



كما ذكّر، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، بموقف تونس الثابت من الحق الفلسطيني الذي لن يسقط بالتقادم، ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل إقامة دولته المستقلة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.



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من جانبه، أكد الرئيس الإيراني، الإرادة الحقيقية التي تحدو بلاده لتطوير علاقاتها مع تونس، وتبادل التجارب والخبرات معها في عدة قطاعات، بالإضافة إلى تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية حتى ترتقي إلى مستوى تطلعات الشعبين التونسي والإيراني.



ووجه الرئيس الإيراني دعوة لرئيس الدولة لأداء زيارة إلى طهران. كما دعا رئيس الجمهورية الرئيس الإيراني لزيارة تونس.



من جانبه، أكد الرئيس الإيراني، الإرادة الحقيقية التي تحدو بلاده لتطوير علاقاتها مع تونس، وتبادل التجارب والخبرات معها في عدة قطاعات، بالإضافة إلى تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية حتى ترتقي إلى مستوى تطلعات الشعبين التونسي والإيراني.ووجه الرئيس الإيراني دعوة لرئيس الدولة لأداء زيارة إلى طهران. كما دعا رئيس الجمهورية الرئيس الإيراني لزيارة تونس.