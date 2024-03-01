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رئيس الجمهورية يغادر أرض الوطن في اتجاه الجزائر للمشاركة في منتدى البلدان المصدرة للغاز

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Publié le Vendredi 01 Mars 2024 - 16:03 قراءة: 0 د, 25 ث
      
غادر رئيس الجمهورية قيس سعّيد، بعد ظهر اليوم الجمعة ، أرض الوطن في اتجاه الجزائر للمشاركة كضيف شرف في القمة السابعة لمنتدى البلدان المصدّرة للغاز التي ستلتئم غدا بالجزائر.
واجتمع رئيس الجمهورية قبيل مغادرته لتونس برئيس الحكومة أحمد الحشاني، الذي أطلع رئيس الدولة على نتائج زيارته إلى باريس، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية .
وكان في توديع رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، والمعتمد الأول المكلف بتسيير ولاية تونس، والكاتب العام المكلف بتسيير بلدية تونس وأعضاء الديوان الرئاسي وسفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتونس


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