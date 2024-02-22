تصفيات افروبسكات 2025 - "قمنا بالتحضيرات اللازمة وحريصون على تحقيق نتائج ايجابية" (مدرب المنتخب التونسي)

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عبّر مدرب المنتخب التونسي لكرة السلة مهدي ماري عن أمله في أن يلتزم الفريق خلال تصفيات المجموعة الخامسة من النافذة الأولى لتصفيات بطولة أمم أفريقيا "افروبسكات 2025 " التي تحتضنها مدينة المنستير من 23 الى 25 فيفري الجاري بالجوانب الفنية والتكتيكية التي تم التركيز عليها اثناء التمارين من اجل ضمان تحقيق نتائج ايجابية.

وتضم المجموعة الخامسة منتخبات تونس وانغولا وغينيا وكينيا.

وأكد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء "وات" على هامش الحصة التدريبية ليوم الخميس أن المنتخب قام بالتحضيرات اللازمة لهذا الموعد خصوصا بعد اكتمال النصاب والتحاق الثنائي مكرم بن رمضان ورضوان بن سليمان اللذين شاركا في الحصص التدريبية الخمس الاخيرة مشيرا إلى أنّ المجموعة الحالية تضم عناصر شابة وطموحة واخرى محنكة ذات خبرة بمثل هذه الاستحقاقات الهامة.

ومن جهته، أكد محمود الديماسي عضو الجامعة التونسية لكرة السلة مكلف بالعلاقات الخارجية ل"وات" أنّ "الأجواء داخل المنتخب جيدة وتتميز بوحدة الصف بين جميع عناصر المجموعة" مشيرا إلى أنّ المنتخب هو خليط بين لاعبين صغار في السن واخرين ذوي خبرة منهم من تمكن خلال مسيرته الرياضية من التتويج بثلاثة كؤوس افريقية.



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وكانت استعدادات المنتخب التونسي قد انطلقت بتربص يوم 9 فيفري الجاري بعين دراهم قبل الدخول في تربص بالمنستير ضمن المرحلة الثانية من التحضيرات وذلك بعد المشاركة في البطولة العربية بالقاهرة ثم في الدورة الدولية بدبي مما سمح للاعبين بخوض 13 مقابلة.

يذكر ان الجولة الاولى المقررة غدا الجمعة تتضمن مقابلتين لحساب المجموعة الخامسة الاولى بين تونس وكينيا والثانية بين انغولا وغينيا. كما يشتمل البرنامج على مباراتين اخريين في اطار المجموعة السادسة بين الرأس الأخضر وأوغندا من جهة ونيجيريا وليبيا من جهة اخرى.

