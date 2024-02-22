كاس تونس لكرة القدم- برنامج مقابلات الدور التمهيدي الثالث وحكامها

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في ما يلي برنامج مقابلات الدور التمهيدي الثالث لكاس تونس لكرة القدم وحكامها:
الاحد 25 فيفري (كل المقابلات على الساعة 13)
في ملعب بوشمة - امل بوشمة - سكك الحديد الصفاقسي اسامة شريط
في ملعب العلا - النجم العلوي - نادي المظيلة وائل العجنقي
الاحد 25 فيفري (كل المقابلات على الساعة 13)
في ملعب بوشمة - امل بوشمة - سكك الحديد الصفاقسي اسامة شريط
في ملعب العلا - النجم العلوي - نادي المظيلة وائل العجنقي
في ملعب قصيبة المديوني - اتحاد قصيبة المديوني - القلعة الرياضية خليل الطرابلسي
في ملعب تاكلسة - نادي تاكلسة - هلال الشابة منتصر عمار
في ملعب جربة ميدون - امل جربة - اتحاد قصور الساف منتصر بالعربي
في ملعب عين جلولة - مستقبل عين جلولة - سبورتينغ بن عروس محمد العاقل
في ملعب المحمدية - مستقبل المحمدية - الاولمبي للنقل محمود قصيعة
في ملعب الوردانين- شهاب الوردانين - شبيبة العمران فادي بوخريص
في ملعب 2 مارس - نادي محيط قرقنة - اولمبيك سيدي بوزيد نعيم حسني
في ملعب حمام الانف - نادي حمام الانف - سبورتينغ المكنين امير العيادي
في ملعب القيروان - شبيبة القيروان - الترجي الجرجيسي اسامة بن اسحاق
في ملعب ساقية الدائر - تقدم ساقية الدائر - اتحاد بوسالم وائل مصباحي
في ملعب منزل كامل - فتح منزل كامل - كوكب منزل جميل سفيان المنصري
في ملعب منوبة - شبيبة منوبة - النادي القربي محمد علي قروية
في ملعب دقاش - كوكب دقاش - مستقبل قابس حسام بولعراس
في ملعب حامة الجريد - برق حامة الجريد - الاهلي الصفاقسي سفيان الورتاني
في ملعب حامة قابس - جمعية الحامة - اتحاد اجيم جربة وسيم البوسيفي
في ملعب بومرداس - شبيبة بومرداس - امل تازركة باسم بلعيد
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