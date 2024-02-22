كاس تونس لكرة القدم- برنامج مقابلات الدور التمهيدي الثالث وحكامها

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في ما يلي برنامج مقابلات الدور التمهيدي الثالث لكاس تونس لكرة القدم وحكامها:

الاحد 25 فيفري (كل المقابلات على الساعة 13)

في ملعب بوشمة - امل بوشمة - سكك الحديد الصفاقسي اسامة شريط

في ملعب العلا - النجم العلوي - نادي المظيلة وائل العجنقي



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في ملعب قصيبة المديوني - اتحاد قصيبة المديوني - القلعة الرياضية خليل الطرابلسي

في ملعب تاكلسة - نادي تاكلسة - هلال الشابة منتصر عمار

في ملعب جربة ميدون - امل جربة - اتحاد قصور الساف منتصر بالعربي

في ملعب عين جلولة - مستقبل عين جلولة - سبورتينغ بن عروس محمد العاقل

في ملعب المحمدية - مستقبل المحمدية - الاولمبي للنقل محمود قصيعة

في ملعب الوردانين- شهاب الوردانين - شبيبة العمران فادي بوخريص

في ملعب 2 مارس - نادي محيط قرقنة - اولمبيك سيدي بوزيد نعيم حسني

في ملعب حمام الانف - نادي حمام الانف - سبورتينغ المكنين امير العيادي

في ملعب القيروان - شبيبة القيروان - الترجي الجرجيسي اسامة بن اسحاق

في ملعب ساقية الدائر - تقدم ساقية الدائر - اتحاد بوسالم وائل مصباحي

في ملعب منزل كامل - فتح منزل كامل - كوكب منزل جميل سفيان المنصري

في ملعب منوبة - شبيبة منوبة - النادي القربي محمد علي قروية

في ملعب دقاش - كوكب دقاش - مستقبل قابس حسام بولعراس

في ملعب حامة الجريد - برق حامة الجريد - الاهلي الصفاقسي سفيان الورتاني

في ملعب حامة قابس - جمعية الحامة - اتحاد اجيم جربة وسيم البوسيفي

في ملعب بومرداس - شبيبة بومرداس - امل تازركة باسم بلعيد