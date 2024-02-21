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رئيس الحكومة يتحادث مع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية

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Publié le Mercredi 21 Février 2024 - 19:43 قراءة: 0 د, 27 ث
      
استقبل رئيس الحكومة أحمد الحشّاني، اليوم الأربعاء ، الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبد الرحمان المرشد، والوفد المرافق له، بحضور وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ووزيرة الإقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي

وبين رئيس الحكومة بهذه المناسبة، حرصه على الارتقاء بالتعاون مع الصندوق إلى أفضل المستويات، كما دعا الصندوق إلى النظر في إمكانية تمويل حزمة أخرى من المشاريع

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ومن جهته عبّر الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، عن استعداد الصندوق لمواصلة تمويل إنجاز المشاريع المبرمجة ودعمها وكذلك الشأن بالنسبة إلى المشاريع المزمع تنفيذها مستقبلا


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