المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر يحتضن معرضا لمجموعة لوحات الخط العربي لمؤسسة "البيرق" التركية من 22 إلى 28 فيفري الجاري

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يحتضن المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي، معرضا لمجموعة لوحات الخط العربي لمؤسسة "البيرق" التركية، وذلك من 22 إلى 28 فيفري الجاري.



وسيكون افتتاح هذا المعرض يوم السبت 22 فيفري على الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر المتحف الكائن بمدينة الثقافة.

وينظم هذا المعرض، المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر بالاشتراك مع الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا"، ومؤسسة "البيرق" التركية، التي تم إحداثها سنة 2008 وهي مؤسسة تابعة لمجموعة "البيرق"، تعنى بأنشطة متنوعة منها التربية والثقافة والفن والبحث العلمي والتنمية والمجتمع والبيئة.



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ويذكر أن الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا"، قامت بتهيئة أستوديو للإنتاج التلفزي بمقر وكالة تونس إفريقيا للأنباء، وقد تم افتتاح هذا الأستوديو المتكون من ثلاث وحدات (قاعة تركيب وقاعة تحكّم و استوديو بث)، يوم 25 جويلية 2024.

وقد أكد رئيس الوكالة التركية (تيكا) رحمان نوردون لدى افتتاح هذا المشروع، أنّه ومنذ سنة 2012 انطلقت تيكا في إنشاء مكاتبها في مختلف الدول الافريقية والعربية التي من بينها تونس مبينا، أنّه تمّ انجاز أكثر من 200 مشروع في تونس من مجموع 30 ألف مشروع تمّ إنجازه في العالم عن طريق أكثر من 60 مكتبا لوكالة التعاون والتنسيق موجود في العالم.

