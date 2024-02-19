رابطة أبطال أوروبا: إنتر ميلان يستضيف أتلتيكو مدريد.. وايندهوفن يواجه بوروسيا دورتموند

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تتواصل غدا الثلاثاء مباريات الذهاب للدور ثمن النهائي من بطولة رابطة أبطال أوروبا، عبر مباراتي إنتر ميلان الإيطالي مع أتلتيكو مدريد الإسباني، وايندهوفن الهولندي مع بوروسيا دورتموند الألماني.

وكانت مباريات دور الثمن النهائي انطلقت الثلاثاء الماضي، ومن المقرر أن يسدل الستار على مباريات الذهاب بعد غد /الأربعاء/.

ويعود الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد إلى ملعب سان سيرو في مدينة ميلانو الإيطالية لمواجهة إنتر الذي لعب له في التسعينيات، محاولا تحقيق نتيجة إيجابية.

ويحتاج أتلتيكو رابع ترتيب البطولة الاسبانية ، إلى مشوار قاري مميز لتعويض موسم بدأه جيدا قبل التراجع على الساحة المحلية في البطولة والكأس.



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في المقابل، يتطلع إنتر ميلان لاستكمال المشوار الناجح على المستوى القاري عقب تفوقه على المستوى المحلي واقترابه من تحقيق لقب البطولة الإيطالية هذا الموسم، بعد ابتعاده بصدارة جدول الترتيب بفارق 9 نقاط عن أقرب منافسيه.

وفي المباراة الثانية غدا، يبحث ايندهوفن عن بلوغ ربع النهائي للمرة الأولى منذ موسم 2007، علما أنه أحرز اللقب في 1988 مع المدرب غوس هيدينك.

ويواجه بيتر بوس مدرب ايندهوفن الهولندي ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني الذي أقاله بعد مشوار مخيب دام أشهرا قليلة في 2017.

ويتعين على بوس تعويض خروجه المذل من دورتموند الذي استقدمه برقم قياسي مقابل 5.4 مليون دولار من أجاكس أمستردام.

في المقابل، يسعى بوروسيا دورتموند لاستعادة أمجاده برابطة أبطال أوروبا، خاصة أنه فاز باللقب في عام 1997، بجانب الوصافة في 2013.

ويحتل دورتموند المركز الرابع في البطولة الألمانية، وتعادل في مباراته الأخيرة مع فولفسبورغ بهدف لكل منهما.





