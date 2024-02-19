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تصفيات أفروباسكات 2025 - النافذة الاولى - برنامج مقابلات المنتخب التونسي

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Publié le Lundi 19 Février 2024 - 09:47 قراءة: 0 د, 17 ث
      
اعلنت الجامعة التونسية لكرة السلة عن برنامج مقابلات المنتخب الوطني في النافذة الأولى من تصفيات أفروباسكات 2025 والتي ستفتتح يوم 23 فيفري الجاري بالمنستير كالاتي

الجمعة 23 فيفري 2024 : تونس / كينيا
السبت 24 فيفري 2024 : تونس / غينيا
...

الأحد 25 فيفري 2024 : تونس / أنغولا

كل المقابلات تنطلق على الساعة الخامسة مساء (17.00


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