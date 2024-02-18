وزير الصحة يؤكد تمسك تونس بضرورة وقف الحرب على غزة وإدخال المساعدات اللازمة والكافية للأشقاء الفلسطينيين

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أكد وزير الصحة علي المرابط، خلال مشاركته أمس السبت في اجتماع الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية لسنة 2024 المنعقد بالعاصمة الأردنية عمان، أنّ تونس تدعو إلى ضرورة وقف الحرب فورا على غزة وفكّ الحصار وإدخال المساعدات اللازمة والكافية للأشقاء الفلسطينيين والتي من شأنها أن تساهم في التخفيف من آلام الجرحى والمصابين على أرض فلسطين.



وخلال استعراض البنود المدرجة على جدول أعمال هذا الاجتماع، ومن ضمنها قرارات وتوصيات اجتماعات المكتب التنفيذي على مدار العام الماضي وقرارات وتوصيات الاجتماع الأول للمكتب التنفيذي الأخير، شدّد علي المرابط على أنّ تونس تدعم دعما كاملا تخصيص جائزة "الطبيب العربي" لهذه السنة إلى طبيب فلسطيني، إكبارا للتضحيات الجسام التي يبذلونها على الميدان، واعترافا بإبداعاتهم الملهمة في ظل الظروف الاستثنائية التي يعملون فيها في ظل ندرة الموارد بحكم الحصار الجائر المفروض عليهم، إضافة إلى استهدافهم في هذه الحرب الظالمة حسب توصيفه.





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وجدّد الوزير من جهة أخرى دعوته لمزيد دعم نشاط التكوين في منطقة المغرب العربي على غرار النشاط المميز في باقي الدول العربية وذلك بالتوازي مع نقل الخبرة والخصوصية المغاربية في مجال التدريب والبحث العلمي إلى الأشقاء بالمشرق العربي.



ولفت الى ضرورة مضاعفة الاهتمام بحالات الطوارئ ووضع تدريبات في هذا الاختصاص، تعزيزا لقيم التضامن والتآزر بين الدول الشقيقة بما يرتقي بمستوى الخدمات زمن الجوائح والنزاعات والحروب إلى مستوى يستجيب إلى تطلعات المواطن العربي.



وللاشارة كان اجتماع الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية لسنة 2024 المنعقد بالعاصمة الأردنية عمان برئاسة، وزير الصحة الأردني فراس الهواري، ورئيس

الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية بالنيابة، وبحضور عدد من وزراء الصحة العرب وممثلي الدول الأعضاء في الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات

الصحية ورئيس المكتب التنفيذي للمجلس العربي وأعضاء الهيئة العليا وممثلي الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب.



