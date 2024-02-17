وقفة تضامنية مع فلسطين أمام مقر السفارة الفرنسية بالعاصمة

https://www.babnet.net/images/2b/65d0e11f58fad4.98281984_qimjegplfnhko.jpg

تجمع عشرات الأشخاص من بينهم وجوه سياسية وجمعياتية، عشية اليوم السبت، أمام مقر السفارة الفرنسية بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، تضامنا مع الشعب الفلسطيني الأبيّ وقضيته العادلة، وتنديدا بالحرب التي تشنها القوات الإسرائيلية على غزة، والمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، منتقدين بقوة مواقف الدول الكبرى من هذه الحرب.



وتجمع المشاركون في الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني، أمام مقر السفارة الفرنسية، في ختام مسيرة كانت انطقلت بعد الظهر من ساحة الشهيد حلمي المناعي بباب الخضراء، بدعوة من تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين في تونس، المكونة من حوالي 26 حزبا سياسيا وجمعية ومنظمة نقابية.





...



ورفع المشاركون في الوقفة شعارات تؤكد دعمهم اللامشروط للشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة الفلسطينية الباسلة بعد مرور 135 يوما من المقاومة والصمود في وجه العدوان الاسرائيلي الغاشم، وتدعو الى المصادقة على قانون تجريم التطبيع مع الكيان المحتل.



ولوحظ حضور كل من منجي الرحوي وزياد الأخضر عن شقّي حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد.



وكانت التنسيقية قد نظمت أولى وقفاتها التضامنية مع فلسطين يوم 7 أكتوبر الفارط، إبان انطلاق العملية العسكرية النوعية التي شنَّتها فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وعلى رأسها حركة حماس، والتي أطلقت عليها اسم "طوفان الأقصى"، لتليها إثر ذلك وقفات تضامنية أخرى.

ورفع المشاركون في الوقفة شعارات تؤكد دعمهم اللامشروط للشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة الفلسطينية الباسلة بعد مرور 135 يوما من المقاومة والصمود في وجه العدوان الاسرائيلي الغاشم، وتدعو الى المصادقة على قانون تجريم التطبيع مع الكيان المحتل.ولوحظ حضور كل من منجي الرحوي وزياد الأخضر عن شقّي حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد.وكانت التنسيقية قد نظمت أولى وقفاتها التضامنية مع فلسطين يوم 7 أكتوبر الفارط، إبان انطلاق العملية العسكرية النوعية التي شنَّتها فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وعلى رأسها حركة حماس، والتي أطلقت عليها اسم "طوفان الأقصى"، لتليها إثر ذلك وقفات تضامنية أخرى.