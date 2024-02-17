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رابطة الأبطال الافريقية: تعادل شباب بلوزداد مع الاهلي المصري صفر لصفر

Publié le Samedi 17 Février 2024 - 00:58 قراءة: 0 د, 30 ث
      
تعادل , فريق شباب بلوزداد الجزائري مع ضيفه الأهلي المصري, بنتيجة (0-0) يوم الجمعة بملعب 5 جويلية الأولمبي بالجزائر لحساب الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة لمرحلة المجموعات لمنافسة رابطة أبطال افريقيا لكرة القدم.

وعلى اثر هذه النتيجة, التحق شباب بلوزداد بفريق يونغ آفريكانز في المركز الثاني بـ5 نقاط لكل منهما, وبفارق نقطة وحيدة عن متصدر الترتيب الأهلي المصري (6 ن), فيما يتذيل ميدياما الغاني الترتيب بـ4 نقاط.
ويتحول شباب بلوزداد خلال الجولة الخامسة, المقررة يومي 23 و 24 فيفري الجاري, الى العاصمة التنزانية, دار السلام, لملاقاة يونغ آفريكانز التنزاني, فيما يستضيف ميدياما الغاني, النادي الأهلي.
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