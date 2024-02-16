رئيس الحكومة يؤكّد لرئيس الوزراء الفلسطيني أنّ التحرّكات الدّولية التونسيّة تكثّفت لحثّ المجتمع الدّولي لوقف العدوان الصهيوني فورا

التقى رئيس الحكومة أحمد الحشّاني مساء يوم الجمعة، بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، وذلك على هامش الدورة 37 لمؤتمر رؤساء وحكومات الاتحاد الافريقي.



وأكّد الحشّاني، بهذه المناسبة، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، عن عميق انشغال تونس بتواصل العدوان الصهيوني، مؤكدا أنّ التحركات الديبلوماسية التونسية تكثفت لحث المجتمع الدولي على التدخل الفوري لوقفه، مشدّدا على الدّعم اللاّمشروط للشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله من أجل استرداد حقوقه المشروعة، ومناصرة تونس لحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.





...



من جهته، عبّر رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتيه، عن شكره لموقف رئيس الجمهورية قيس سعيد، وعلى امتنانه لوقوف الشعب التونسي مع اشقاءهم الفلسطنيين.

