تصفيات الألعاب الأولمبية سيدات باريس 2024:المنتخب التونسي سيدات يواجه المنتخب المغربي يومي 23 و28 فيفري الجاري

يواجه المنتخب التونسي للكبريات لكرة القدم نظيره المغربي يوم الجمعة القادم على الساعة الثانية والنصف ظهرا بالملعب البلدي بسليمان ذهابا ويوم الأربعاء 28 فيفري بالرباط بداية من الساعة السابعة مساء بتوقيت تونس ايابا وذلك في إطار الدور التمهيدي الثالث وقبل الأخير من التصفيات المؤهلة لدورة كرة القدم النسائية للألعاب الأولمبية باريس 2024.



واستعدادا لهذين الموعدين وجه مدرب المنتخب الوطني للسيدات سمير الاندلسي الدعوة الى 22 لاعبة وهن : ياسمين الجماعي -سليمة جبراني -نجلاء حراثي- غادة عيادي - سامية عوني - شيماء عباسي -صابرين اللوزي -شيرين اللمطي - رانية عوينة - ياسمين قلاعي -منال بن محمد - سلمى زمزم -شيماء بن محمد- إبتسام بن محمد-رمال عبود-ألاء كعباشي - صباح الشيخ- - زينب دحماني- سناء قرمازي- يسرى بن حاج محمود- قمر لموز - آية بلاعج





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وستجري العناصر الوطنية خمس حصص تدريبية قبل المواجهة الاولى على ان تغادر بعثة المنتخب التونسي تونس يوم السبت 24 فيفري باتجاه العاصمة المغربية الرباط حيث ستواصل تحضيراتها للمباراة الثانية المقررة يوم الاربعاء 28 فيفري.