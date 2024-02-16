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البطولة العربية للرقبي السباعي - المنتخب التونسي للرجال يحقق فوزه الثاني على التوالي

Publié le Vendredi 16 Février 2024 - 16:52 قراءة: 0 د, 14 ث
      
حقق المنتخب التونسي للرقبي السباعي للرجال فوزه الثاني على التوالي في البطولة العربية لسباعيات الرقبي "السعودية 2024" وذلك بتغلبه على نظيره الليبي بنتيجة 36-7.
وكان المنتخب التونسي للرجال فاز في مباراته الاولى على نظيره السوري 68-0.
وتفوق منتخب السيدات من جهته على نظيره السعودي 64-0.


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