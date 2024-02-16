البطولة العربية للرقبي السباعي - المنتخب التونسي للرجال يحقق فوزه الثاني على التوالي

حقق المنتخب التونسي للرقبي السباعي للرجال فوزه الثاني على التوالي في البطولة العربية لسباعيات الرقبي "السعودية 2024" وذلك بتغلبه على نظيره الليبي بنتيجة 36-7.

وكان المنتخب التونسي للرجال فاز في مباراته الاولى على نظيره السوري 68-0.

وتفوق منتخب السيدات من جهته على نظيره السعودي 64-0.

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