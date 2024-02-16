الرابطة 1 : الجولة الثالثة - النادي البنزرتي واتحاد بن قردان من أجل الانفراد الصدارة

يسعى النادي الرياضي البنزرتي عندما يستضيف غدا السبت بملعب 15 أكتوبر ضيفه الاتحاد الرياضي ببن قردان ضمن الجولة الثالثة من منافسات مرحلة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي ستدور على دفعتين الى تحقيق الانتصار والانفراد بمركز الصدارة.

وسيكون أبناء المدرب ماهر الكنزاري أمام امتحان صعب في سبيل العودة الى سكة الانتصارات بعد التعادل السلبي في الجولة الماضية أمام الأولمبي الباجي خارج الديار. ويعول الاطار الفني في سعيه من اجل الانفراد بمركز الريادة على التألق اللافت لعديد العناصر على غرار الثنائي طيب بن زيتون وفراس العكرمي اللذين برزا بأهدافهما الحاسمة في الجولات الأخيرة سواء في المرحلة الاولى من عمر البطولة أو في الجولة الافتتاحية من مرحلة تفادي النزول.

ومن جهته، سيحرص اتحاد بنقردان، شريك النادي البنزرتي في الصدارة بـ 8 نقاط، والمنتشي بفوز مستحق في الجولة الماضية أمام مستقبل سليمان بهدف دون رد، الى تحقيق نتيجة ايجابية أقلها نقطة التعادل، من أجل المحافظة على موقعه في أعلى الترتيب. وسيعمل زملاء اللاعب محمود المسعي على استغلال عنصر الضغط المسلط على منافسهم من أجل المباغتة وخطف النقاط الثلاث التي سيكون لها تأثير عميق في زيادة منسوب الثقة لدى كامل عناصر الفريق في قادم الجولات.

وفي تطاوين، يستقبل اتحاد المكان صاحب المركز الثالث بـ 6 نقاط ضيفه الأولمبي الباجي صاحب المركز الرابع بـ 4 نقاط، يوم السبت في مقابلة صعبة على الفريقين اللذين يسعيان كل من جهته الى تأمين موقعهما ضمن كوكبة طليعة الترتيب.



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ولئن كانت أسبقيتا الأرض والجمهور تصبان لمصلحة اتحاد تطاوين في تحصيل فوزه الثاني بعد الانتصار في الجولة الافتتاحية على ضيفه مستقبل المرسى بهدفين لهدف ثم التعادل في الجولة الماضية سلبا خارج ميدانه مع نجم المتلوي، فانّ ذلك لن يمنع فريق "عاصمة السكر" بقيادة المدرب الجديد عماد بن يونس من رفع التحدي ولعب مباراة هجومية بغاية تحقيق الفوز الاول في هذه المرحلة بعد الهزيمة في الجولة الافتتاحية أمام مستقبل سليمان (3-1) والتعادل السلبي مع النادي البنزرتي في الجولة الثانية، الأمر الذي دفع الى فك الارتباط مع المدرب السابق للفريق مراد العقبي بالتراضي بعد فترة وجيزة من قيادته الفريق الى التتويج بالكأس الممتازة على حساب النجم الساحلي.

وفي المقابل، سيكون الرهان في اسفل الترتيب عنوان مباراتي المستقبل الرياضي بسليمان وضيفه القوافل الرياضية بقفصة من جهة، ونجم المتلوي وضيفه المستقبل الرياضي بالمرسى من جهة اخرى حيث ستسعى كل من الفرق المذكورة جاهدة الى تحقيق الانتصار بحثا عن الخروج من منطقة الخطر.

ففي الملعب البلدي بسليمان، سيسعى الفريق المحلي عندما يستضيف بعد غد الاحد القوافل الرياضية بقفصة الذي يتقاسم معه المركز السادس رفقة مستقبل المرسى برصيد 3 نقاط الى حسن استغلال عاملي الارض والجمهور من اجل تعويض خسارته في الجولة الفارطة أمام اتحاد بن قردان (1-صفر) وتحقيق فوز ثمين من شانه ان يبعده عن المنطقة الحمراء.

ويبدو الرهان صعبا بالنسبة للفريقين اللذين يعيشان نفس الوضعية ذلك أنّ الفريق الضيف لن يدخر بدوره اي جهد من اجل العودة بالعلامة الكاملة التي ستساعده على الخروج من عنق الزجاجة، كما انه يدرك جيدا أنّ أي نتيجة أقل من نقطة التعادل ستزيد من تأزيم الموقف خصوصا بعد تعادله السلبي مع اتحاد بن قردان وهزيمته خارج القواعد أمام مستقبل المرسى بهدف دون رد.

وسيكون لقاء نجم المتلوي صاحب المركز الرابع برصيد 4 نقاط، مناصفة مع الأولمبي الباجي، وضيفه مستقبل المرسى مباراة مفتوحة على جميع الواجهات، ويصعب فيها التكهن بالفريق الفائز، حيث يتطلع نجم المتلوي الى البحث عن أولى انتصاراته في مرحلة تفادي النزول بعد انهزامه في الجولة الافتتاحية خارج قواعده أمام النادي البنزرتي بهدفين دون رد، وتعادل سلبي في الجولة الماضية على ميدانه أمام اتحاد تطاوين، خلافا لفريق الضاحية الشمالية الذي لئن كانت وضعيته اكثر تعقيدا باعتباره يقبع في أسفل الترتيب الاّ أنّ انتصاره في الجولة الماضية أمام القوافل بهدف نظيف سيمثل دافعا معنويا هاما لكامل عناصره من أجل تحقيق نتيجة ايجابية والمضي رويدا رويدا نحو منطقة الأمان.



وفي ما يلي برنامج المباريات (كل المباريات تنطلق على الساعة 14)

السبت 17 فيفري 2024

في بنزرت

النادي الرياضي البنزرتي - الاتحاد الرياضي ببنقردان

في تطاوين

الاتحاد الرياضي تطاوين - الاولمبي الباجي



الأحد 18 فيفري 2024

في سليمان

المستقبل الرياضي بسليمان - القوافل الرياضية بقفصة

في المتلوي

النجم الرياضي بالمتلوي - المستقبل الرياضي بالمرسى





وفي ما يلي الترتيب:

الفريق ن ل ف ت ه له عليه

1- النادي البنزرتي 8 2 1 1 0 2 0

- اتحاد بن قردان 8 2 1 1 0 1 0

3- اتحاد تطاوين 6 2 1 1 0 2 1

4- نجم المتلوي 4 2 0 1 1 0 2

- الأولمبي الباجي 4 2 0 1 1 1 3

6- مستقبل سليمان 3 2 1 0 1 3 2

- مستقبل المرسى 3 2 1 0 1 2 2

- قوافل قفصة 3 2 0 1 1 0 1