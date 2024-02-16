تونس تشرع في استخدام قاطرات جديدة لنقل الفسفاط قاردة على تحميل 4 الاف طن

كشفت وزارة النقل انه سيتم تأمين نشاط نقل الفسفاط على الخط 15 ،خلال الأيام القليلة القادمة على القاطرات الجديدة من نوع "دي اس" القادرة على تحميل 4 آلاف طن.



وأضافت وزارة النقل، ان هذه الخطوة سيتم تنفيذها بعد إجراء أوّل تجربة سير لقاطرة من نوع "دي اس" عبر الخط 15 في جزئه الرابط بين محطتي المتلوي والثالجة مرورا بالأنفاق.





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وأشارت، في بلاغ أصدرته مساء الخميس، الى أنّ أعوان الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تمكنوا من سحب قطار مشحون بالفسفاط عن طريق هذه القاطرة من محطة الثالجة في اتجاه محطة غنوش.



وتتيح القاطرات التقليدية نقل 2200 طن، فقط، من الفسفاط، ما يجعل من المعدات الجديدة قادرة على المساهمة بشكل كبير في الترفيع من نسق نقل الفسفاط .علما وان النقل على الخط 15 لم ينقطع منذ 2 أفريل 2022، وفق وزارة النقل.



وكان وزير النقل ربيع المجيدي، قال امام البرلمان، يوم 29 نوفمبر 2023، ان الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تلعب دورا استراتيجيا في نقل الفسفاط، إذ تم نقل مليون و 400 الف من الفسفاط من مواقع الإنتاج الى الموانئ.



وقارب انتاج فسفاط قفصة من الفسفاط التجاري ما بين 1 جانفي وحتى سبتمبر 2023، ما يعادل 2 مليون و300 ألف طنّ مقابل 2 مليون و800 الف طن، خلال نفس الفترة من سنة 2022 .



وبلغت صادرات تونس من الفسفاط التجاري في السوق العالمية منذ بداية من مطلع سنة 2023 وحتى 21 أكتوبر من نفس السنة، قرابة 187 ألف و500 طن، وهو رقم لم تحقّقه منذ سنة 2012، ويُمثلّ ضعف صادرات كامل سنة 2022.











