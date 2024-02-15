صالون جنيف الدولي للكتاب من 6 إلى 10 مارس 2024 وكتاب تونسيون في الموعد لتقديم إصداراتهم

يتحول قصر المعارض بجنيف إلى عاصمة للكتاب من 6 إلى 10 مارس 2024 بمناسبة صالون جنيف الدولي للكتاب. وتسجل الدورة حضورا تونسيا من خلال عدد من الكتاب الذين سيقدمون مؤلفاتهم لزوار المعرض من قراء ومثقفين ومبدعين.



ومن بين ضيوف الصالون في دورته للعام الحالي، رضا التليلي وإيمان الحاجي وسام سهيلي بالقاضي والأمين قلال وأسماء بن حاج حسن التي تمت دعوتها رسميا ضيفة لصالون الكتاب ضمن الجناح الإفريقي حيث تقدم كتابها المتمحور حول عاملات جنوب الصحراء في تونس وذلك يوم الأربعاء 6 مارس 2024 على الساعة الرابعة مساء بتوقيت جنيف.

أما بقية الكتاب فسيقدمون مؤلفاتهم الصادرة بالفرنسية في "فضاء الثقافات العربية"، حيث سيكون زوار صالون الكتاب والمهتمون بالثقافة التونسية على موعد يوم الأربعاء 6 مارس أيضا مع الباحث الأمين قلال الذي سيقدم بداية من العاشرة صباحا كتابه "حوماني : عادات وتقاليد سكان الحاضرة من 1945 إلى 1955" كما تقدم "سام سهيلي بالقاضي" كتابها SOBEL بداية من الساعة 11 و30 دقيقة، فيما يقدم رضا التليلي بداية من الساعة 13 كتابه "أحمد التليلي ذاكرة الديمقراطية".



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ويستضيف الفضاء ذاته يوم الخميس 7 مارس بداية من منتصف النهار ونصف لقاء تقدم فيه الباحثة إيمان الحاجي كتابها "خيرية بن عياد : المرأة التركية، حياتها الاجتماعية والحرم".

وجدير بالذكر أن كل هذه المؤلفات التي سيتم تقديمها هي من إصدارات "نيرفانا" وهي من أبرز دور النشر التونسية التي تسجل مشاركتها باستمرار منذ 4 سنوات في هذا الموعد السنوي، وتحل هذا العام ضيفة على الجناح الإفريقي في الصالون، حيث تدعو كتابها من باحثين وأدباء لمحاورة القراء والمهتمين بالإصدارات التونسية وبالمشهد الثقافي في تونس بوجه عام.

وإلى جانب تقديم آخر الإصدارات، تتضمن فعاليات صالون الكتاب الذي يتواصل على مدى خمسة أيام، يوما مخصصا للإبداعات النسائية وذلك يوم 8 مارس الموافق لليوم العالمي للمرأة، إلى جانب مجموعة من المعارض والفقرات التنشيطية والحفلات المخصصة لتوزيع الجوائز على مدى أيام الصالون، فضلا عن موعدين مخصصين للقاءات المهنيين وذلك يومي 6 و7 مارس 2024.